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Работникам Укрзализныци могут позволить пользоваться газовыми баллончиками - Криклий

Работникам Укрзализныци могут позволить пользоваться газовыми баллончиками - Криклий

КИЕВ. 4 августа. УНН. Работникам Укрзализныци для защиты могут позволить пользоваться газовыми баллончиками. Об этом в эфире Общественного радио заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще ", - отметил он.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что Укрзализныця должна оборудовать все вагоны поездов видеокамерами, а у проводников должны быть газовые баллончики.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, поезд, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
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