"Большое строительство": в Киевской области завершено шесть объектов

КИЕВ. 4 августа. УНН. В рамках проекта "Большое строительство" в Киевской области завершено строительство шести объектов, среди которых школы и дошкольное учебное заведение. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Так, проект, начатый по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство", в нашей области движется в соответствии с утвержденным графиком. На сегодня Киевская область уже завершила шесть объектов, а именно строительство второй очереди Вишневской школы №1, пристройка к школе №1 в городе Украинка, реконструировали здание с перепрофилированием под дошкольное учебное заведение в городе Ирпень, реконструкция детского учебного заведения "Яблунька" в городе Вишневом, капитальный ремонт спортивных площадок на территории средней школы "Сузір’я" в Вышгороде, строительство футбольного поля в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области", - сказал Володин.

Напомним, Президент назвал срок для подготовки плана по реализации объектов на 2021 год.