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Абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов - Шкарлет

Абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов - Шкарлет

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вступительная кампания уже началась и абитуриенты создали 90 тыс. электронных кабинетов для вступления в бакалаврат и около 20 тыс. - в магистратуру. Об этом во время пресс-конференции сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Вступительная кампания уже идет... (Создали - ред.) 90 тыс. электронных кабинетов бакалаврата и примерно 20 тыс. электронных кабинетов тех людей, которые хотят поступать на магистратуру. Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто магистратура и тех, кто вступил только на первый курс. Но учреждение высшего образования может принять любого с третьего понедельник, это автономные учреждения", - сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, с 1 августа, в 10:00 началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

Источник: УНН
Теги: Украина, студенты, вузы, Минобразования, абитуриенты, вступительная кампания
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