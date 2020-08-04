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В ближайшее время Ляшко представаит условия работы общежитий - Шкарлет

В ближайшее время Ляшко представаит условия работы общежитий - Шкарлет

Виктор Ляшко

КИЕВ. 4 августа. УНН. В ближайшее время главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко представит условия деятельности общежитий. Об этом во время пресс-конференции сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Я говорил с Ляшко, Ляшко готовит такие условия и они будут в ближайшее... (время - ред.), относительно норм деятельности общежитий - они уже в разработке", - сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Минздрав, общежитие
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