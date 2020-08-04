В Минюсте анонсировали большую распродажу тюрем

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примет участие Министр юстиции Денис Малюська и заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

"Они расскажут о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Напомним, в Одесском и Николаевском СИЗО начиная с субботы, 1 августа, начали работать платные камеры. В Одесском СИЗО одна камера для двоих, а вторая - для трех человек.