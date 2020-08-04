В МОН перенесли дату сдачи дополнительной сессии вступительного экзамена для магистратуры

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вторая сессия единого вступительного экзамена для магистратуры состоится 19 сентября. Регистрация абитуриентов завершится 25 августа. Об этом во время пресс-конференции сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"У нас есть вопросы по организации второй сессии единого вступительного экзамена для магистратуры... Если мы проводим его в октябре - у нас 1 октября начинается призыв. Мы вновь, уважаемая Украинская ассоциация студентов, станем на те же грабли. Если мы в октябре экзамен проводим, наши выпускники бакалавры не будут зачислены в ряды студентов - опять будет беготня по военкоматам... Во-вторых, с 23 сентября, с 1 октября в нашей соседней стране Польше начинаются все занятия. Если наши студенты в сентябре не будут зачислены - большая часть поедет туда", - сказал Сергей Шкарлет.

Он отметил, что они с коллегами по Министерству тщательно проанализировали возможность и сегодня выносят его на обсуждение.

"Есть возможность проведения в сентябре дополнительной сессии вступительного экзамена по иностранному языку. Есть две даты - 26 сентября, которое нам дает полный технологический вариант прохождения без изменений в условия приема (и 19 сентября - ред.)... Мы можем проводить только в выходные дни, то есть, суббота, потому что будет уже образовательный процесс двигаться" , - добавил Шкарлет.

Он также отметил, что волнуется, что если провести 26 сентября, в субботу - то будет очень маленький "лаг" для внесения данных в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

"Еще есть человеческий фактор тех же студентов, которые за эти 2-3 дня могут не сориентироваться и не подать документов в ЕГБО, зарегистрироваться там. У нас 1 октября они уже должны на занятия уйти", - сказал и.о. министра.

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Он добавил, что центр "Инфоресурс" и Центр оценивания качества образования готовы оформить документы 26 сентября.

"По нашей консультации - мы это можем сделать и 19. Но в этом есть риски", - отметил Сергей Шкарлет.

Руководитель УЦОКО Валерий Бойко сказал, что в прошлом году на дополнительную сессию пришло 3600 человек. В этом году ожидают 6-7 тыс., поскольку количество направлений увеличилось. При переносе даты вступительного экзамена - приемные комиссии будут одновременно осуществлять наборы на бакалаврат и магистратуру.

"Если нет возражений, мы проводим 19 (сентября - ред.), Но при этом на 2 дня сокращаем срок регистрации... Я думаю, что за это надо проголосовать", - добавил Шкарлет.

Союз ректоров проголосовал за решение единогласно.

"Прошу вас тогда внесенные изменения сообщить приемным комиссям и четко поставить в известность поступающих - что у нас будет 25 августа окончательная регистрация поступающих на дополнительную сессию", - отметил и.о. главы МОН.

Напомним, абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов.