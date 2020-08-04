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Новости: Политика
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Украина и Эстония обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Украина и Эстония обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Дмитрий Сеник (слева) и Каймо Кууск (справа)

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник принял посла Эстонии в Украине Каймо Кууска. Собеседники обсудили сотрудничество стран в сфере цифровизации и цифровых преобразований, а также подготовку к совместному форуму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Основной темой разговора стало сотрудничество стран в сфере цифровизации и цифровых трансформаций. Подчеркнут взаимный интерес в реализации совместных проектов электронного управления, информатизации украинского общества и получения цифровых услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте стороны обсудили ход подготовки ко Второму украинско-эстонскому цифровому форуму, запланированного на осень этого года в Киеве.

Особое внимание дипломаты, как указано, уделили взаимодействию двух стран в Совете Безопасности ООН.

"Отмечен положительный опыт сотрудничества с Эстонией в противодействии прямым и гибридным угрозам международному миру и безопасности, в частности, в рамках непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН, которое началось в 2020 году", - сообщили в министерстве.

Как ранее сообщал УНН, Украина и Эстония обсудили обновленин двустороннего политического диалога.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Эстония, сотрудничество
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