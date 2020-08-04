Украина требует около 1 тыс. трансплантаций сердца в год

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине потребность в трансплантации сердца составляет около 1 тыс. операций в год. Об этом заявил профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"Потребность трансплантации сердца в Украине составляет около 1 тысячи операций в год. По печени, почкам, легким...это около 5 тысяч в год и это, к сожалению, люди, которые долго не живут", - сказал Тодуров.

По его словам, люди, которые находятся в терминальной стадии почечной недостаточности могут быть некоторое время на диализе.

"То, что касается сердца, легких и печени - это лист ожидания, который обновляется практически каждый год. У нас в Институте сердца сейчас 56 человек находится в листе ожидания, и этот список обновится до следующего года почти полностью", - рассказал Тодуров.

Напомним, Минздрав определил 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине.

Как сообщалось, Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.