Израиль выступил против паломничества хасидов в Умань в этом году

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять в этом году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош Ха-Шана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Так, в стране ухудшается статистика по заболеваемости COVID-19.

"Поэтому наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие нельзя позволять из-за собрания 30000 человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

Как ранее сообщал УНН, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным, учитывая эпидемическую ситуацию в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.