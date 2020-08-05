В Харькове напряженная ситуация с COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 5 августа. УНН. За минувшие сутки из 146 заболевших коронавирусной болезнью в Харьковской области - 133 человека из Харькова. Ситуация очень напряженная. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В той же Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в Харьковской области 124 человека - это были жители города Харькова. Мне кажется, там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местные власти прежде всего", - сказал Степанов.

Напомним, Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.