Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Ситуацию на месте взрыва в Бейруте
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку Архив
22845

В Харькове напряженная ситуация с COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 5 августа. УНН. За минувшие сутки из 146 заболевших коронавирусной болезнью в Харьковской области - 133 человека из Харькова. Ситуация очень напряженная. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В той же Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в Харьковской области 124 человека - это были жители города Харькова. Мне кажется, там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местные власти прежде всего", - сказал Степанов.

Напомним, Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.