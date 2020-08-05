В ОАСК обратились с иском об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

Сообщается, что ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по запрету деятельности политической партии "Партия Шария".