Мир не может закрывать глаза на реабилитацию Сталина в России - МИД

КИЕВ. 5 августа. УНН. Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина в России и цензурирование истории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий МИДа Украины до дня начала "Большого террора" 30-х годов ХХ века.

Так, 5 августа Украина чтит память жертв "Большого сталинского террора". Именно в этот день 1937 года вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которое запустило маховик массового уничтожения.

"К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения не отошли в прошлое с распадом СССР. Сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением", - говорится в комментарии.

Отмечается, что жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года.

Также отмечается, что особое внимание всего мира должно составлять отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости.

"Так, 22 июля этого года по сфабрикованным обвинениями был приговорен к 3,5 годам заключения известный историк и правозащитник Юрия Дмитриев, который, собственно, и открыл всему миру правду о репрессиях в урочище Сандармох", - отмечается в комментарии.

Сообщается, что именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время "Большого террора" и стала настоящей причиной его преследования.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории. Ведь "сталинский дух" необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", - говорится в комментарии.

Напомним, Кулеба отреагировал на приговор историку Дмитриеву в России.