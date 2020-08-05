Таран встретился с послом Британии: о чем договорились

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу во время которой обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, содействие Великобритании в восстановлении возможностей ВМС ВС Украины, состояние и перспективы создания и деятельности директората политики в сфере обороны Министерства обороны Украины. А также, предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и дальнейшие шаги по этому направлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мелинда Симмонс подтвердила неизменность политики Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметила успехи на пути проведения реформы оборонного ведомства и выразила заверения относительно поддержки Украины в ее стремлении укреплять обороноспособность государства, перенимать евроатлантические подходы, стандарты и внедрять их в Вооруженных Силах.

Так, министр обороны Украины поблагодарил британских партнеров за содействие в подготовке украинских подразделений в составе операции ORBITAL, а также пригласил британскую сторону принять активное участие в учениях "Объединенные усилия - 2020" в конце сентября 2020 года.

"Андрей Таран и Мелинда Симмонс договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество в сфере безопасности и обороны для повышения боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, обеспечения стабильности в регионе, а также улучшения взаимосовместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО", - добавляется в сообщении.

Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Ґаладзой обсудили вопросы децентрализации и местных выборов в Украине, приоритетов региональной политики в Украине на период 2021-2027 годы и внедрение гендерного равенства в деятельности Минрегиона.