У Зеленского обвинили Россию в попытках уничтожить украинскую культуру в оккупированном Крыму

КИЕВ. 5 августа. УНН. Россия в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в оккупированном Крыму, преследуя украинскую религиозную общину. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым, передает УНН.

Отмечается, что 4 августа Верховный суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной церкви Украины и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии с Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской церкви", - заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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По словам адвоката Сергея Зайца, "по сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму".

"Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", - прокомментировал юрист.

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В представительстве Президента Украины в АР Крым отметили, что совместно с МИДом, Министерством культуры и информационной политики, прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан в оккупированном полуострове.

Как сообщалось ранее в УНН, у Денисовой отреагировали на требование оккупационных властей снести храм ПЦУ в Евпатории.