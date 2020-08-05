Бабак наполовину доволен результатами своей работы в ВР за год

КИЕВ. 5 августа. УНН. Народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак наполовину доволен результатами работы в Раде в течение этого года. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Можно подвести итоги года в качестве народного депутата. Не путать с главой комитета, это совершенно работа куда более шире. Доволен результатами? И да, и нет. Принято 14 законов, учтено более 90% поданных поправок. К сожалению, не все проекты законов, которые были запланированы, успели разработать и зарегистрировать. Следующий год направлю на повышение эффективности", - написал Бабак.

Напомним, как рассказал глава комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак, после введения в Украине нового адаптивного карантина, с 1 августа, районы будут разделены на четыре зоны - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В случае перехода района в "красную" зону школьники будут переведены на дистанционное обучение.