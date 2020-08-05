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В МВД анонсировали появление в Украине "местных шерифов"

В МВД анонсировали появление в Украине "местных шерифов"

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине участковых инспекторов полиции планируют заменить на полицейских офицеров общин. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", - рассказал Мартыненко.

По его словам, полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины, финансирование его материально-технического обеспечения частично ложится на общину.

Напомним, ранее в интервью УНН заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что в рядах полиции ощутимо не хватает кадров, что вызвано небольшой заработной платой правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, полиция
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