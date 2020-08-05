ОБСЕ будет помогать Украине с реформой Госэкоинспекции

КИЕВ. 5 августа. УНН. Координатор проектов ОБСЕ в Украине будет оказывать поддержку по реформированию Госэкоинспекции. Об этом договорился вчера на рабочей встрече с представителями ОБСЕ - национальным менеджером программы Ярославом Юрцабой и национальным специалистом проектов Аллой Ющук глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С 2017 года продолжается реформирование Госэкоинспекции. Наибольшей преградой на этом пути является несовершенное законодательство. Отсутствие необходимой законодательной базы. Однако есть вопросы экологии, которые не могут ждать удобного момента. Это, прежде всего, вопросы экологической безопасности", - написал Малеванный.

Между тем, решение требует экологическая ситуация на оккупированном Донбассе в так называемой "серой зоне". Шахтные воды и загрязнение рек представляет настоящую экологическую опасность не только для этой территории, но и для Азовского моря и соседних областей Украины. Уже сейчас космическая съемка вертикального смещения земной поверхности подтверждает значительные сдвиги (до 20 см) в связи с затоплением использованных шахт.

Также требует решения проблемы загрязнения Черного и Азовского морей, браконьерства, незаконного перемещения опасных отходов, попадающих в Украину под видом строительных материалов или топлива, незаконных рубок и тому подобное.

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"Есть мировой опыт решения такого рода проблем и его надо учесть при разработке изменений в действующее законодательство относительно осуществления экоконтроля. В то же время, мы обсудили вопрос цифровизации. В частности, внедрения электронного кабинета инспектора, который будет предусматривать сбор, накопление и систематизацию, обобщение и обнародование информации о мерах государственного надзора (контроля), что позволит Госэкоинспекции работать оперативнее и эффективнее", - отметил глава ведомства.

Сообщается, что цифровизация также обеспечит автоматизацию хода самых проверок и позволит на основании риск-ориентированного подхода автоматизировать выбор предприятий для плановых проверок. Решение этих задач сделает работу Госэкоинспекции максимально прозрачной и беспристрастной.

"Мы подготовим с помощью специалистов по ОБСЕ проектные предложения для привлечения иностранной помощи для решения насущных экологических потребностей Украины", - резюмировал Малеванный.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина и Венгрия согласовали первые шаги для спасения Тисы.