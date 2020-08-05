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ЦИК обратилась к Нацполиции из-за большого количества изменений избирательных адресов в Одесской области

ЦИК обратилась к Нацполиции из-за большого количества изменений избирательных адресов в Одесской области

КИЕВ. 5 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Национальной полиции Украины относительно значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"4 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки соблюдения требований законодательства при подаче в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адреса фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазкой сельской (Белгород-Днестровский район), Таировской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных общин Одесской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение принято в связи с обнаружением Комиссией при осуществлении полномочий распорядителя Реестра значительного количества обращений избирателей по изменению их избирательных адресов на адреса фактического места жительства, принадлежащих к территориям вышеупомянутых территориальных общин.

Отмечается, что при этом много обращений касаются изменения избирательных адресов избирателей на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем. А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области.

Напомним, в ЦИК объяснили, изменятся ли полномочия политических партий из-за ликвидации районов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Одесса и Одесская область
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