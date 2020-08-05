Шмыгаль отчитался о начале "адаптивного карантина" по стране

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине начал действовать продленный "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Хочу вернуться к "адаптивному карантину", который уже введен. У нас есть несколько задач: первая - не допустить максимального распространения эпидемии (пандемии - ред.), гибели людей, следующее - позволить экономике и людям зарабатывать деньги, иметь минимальные ограничения в виде масок, дезинфекции, соблюдения социальной дистанции. Именно эти задачи и выполняет "адаптивный карантин", который введен правительством и уже работает", - сказал Шмыгаль.

По его словам, еженедельные негативные рекорды демонстрируют негативную динамику распространения коронавируса в Украине.

"К счастью есть территории, где динамика умеренная или положительная. Эти территории в "зеленой" зоне, и это часть территории нашего государства, промышленные предприятия работают", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, он попросил организовать селекторное совещание с мэрами городов, где обсудят все проблемные вопросы.

Напомним, по информации Минздрава, Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.