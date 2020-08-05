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Правительство утвердило госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Правительство утвердило госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Соответствующее решение было поддержано единогласно, передает корреспондент УНН.

Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.

Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.

Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий:

- Горные территории украинских Карпат;
- Побережье Черного и Азовского морей;
- Природно-заповедные территории;
- Пограничные территории;
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях и территории на линии разграничения;
- Сельские поселения в неблагоприятных условиях;
- Городские агломерации;
- Центры экономического роста;
- Монофункциональные поселения;
- ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Напомним, что ранее Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, стратегия
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