Правительство утвердило госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Соответствующее решение было поддержано единогласно, передает корреспондент УНН.

Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.

Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.

Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий:

- Горные территории украинских Карпат;

- Побережье Черного и Азовского морей;

- Природно-заповедные территории;

- Пограничные территории;

- Пограничные территории в неблагоприятных условиях и территории на линии разграничения;

- Сельские поселения в неблагоприятных условиях;

- Городские агломерации;

- Центры экономического роста;

- Монофункциональные поселения;

- ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Напомним, что ранее Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития.