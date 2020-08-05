Кабмин утвердил положение о прохождении службы в ГБР

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об утверждении положения о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Соответствующее решение было поддержано членами правительства с предложениями ГБР, передает корреспондент УНН.

"К полномочиям Кабмина входит утверждение положения о прохождении службы в ГБР. Соответственно проект положения мы разработали, внесли на согласование Кабмина", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, во время прохождения согласительных процедур в ГБР возникло предложение дополнить положение. Следовательно, чиновники поддержали проект постановления с учетом предложений ГБР.

"Создание штата и проведение организационно-штатных мероприятий или в период выполнения первым заместителем и заместителями директора ГБР полномочий ГБР осуществляется после анализа работы ГБР", - озвучил предложения ГБР Малюська.

По его словам, указанные изменения обоснованы тем, что сейчас ГБР возглавляется исполняющим обязанностей.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2560 о внесении изменений в законодательство по определению подследственности уголовных преступлений, предварительное расследование которых осуществляют следователи органов ГБР.