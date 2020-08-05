Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Ситуация на месте вчерашнего взрыва в Бейруте
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3510

Кабмин утвердил положение о прохождении службы в ГБР

Кабмин утвердил положение о прохождении службы в ГБР

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об утверждении положения о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Соответствующее решение было поддержано членами правительства с предложениями ГБР, передает корреспондент УНН.

"К полномочиям Кабмина входит утверждение положения о прохождении службы в ГБР. Соответственно проект положения мы разработали, внесли на согласование Кабмина", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, во время прохождения согласительных процедур в ГБР возникло предложение дополнить положение. Следовательно, чиновники поддержали проект постановления с учетом предложений ГБР.

"Создание штата и проведение организационно-штатных мероприятий или в период выполнения первым заместителем и заместителями директора ГБР полномочий ГБР осуществляется после анализа работы ГБР", - озвучил предложения ГБР Малюська.

По его словам, указанные изменения обоснованы тем, что сейчас ГБР возглавляется исполняющим обязанностей.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2560 о внесении изменений в законодательство по определению подследственности уголовных преступлений, предварительное расследование которых осуществляют следователи органов ГБР.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, ГБР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.