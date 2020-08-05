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Зеленский посмертно наградил погибших в ООС военнослужащих

Зеленский посмертно наградил погибших в ООС военнослужащих

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибших в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены: старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь", - сообщается в указе.

Зеленский отметил, что имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев.

"Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцевого. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование. Вернули тело погибшего на подконтрольную Украины территорию только 15 июля.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский
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