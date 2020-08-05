Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольгу Россошанскую. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

“Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений”, — написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

— Россошанскую Ольгу Валентиновну — первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования;

— Король Татьяну Ильиничну — заместителем Председателя Пенсионного фонда Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Также Мокан сообщил, что правительство освободило Ольгу Россошанскую от должности Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.

Кроме того, было согласовано кандидатуры:

— Мищенко Валерия Петровича — на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации

— Заболотной Натальи Михайловны — первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации

— Здитовецкого Сергея Георгиевича — заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

— Тишечко Виталия Владимировича — заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Мокан информирует, что кроме того проектами распоряжений правительство решило согласовать:

— Чуркина Андрея Александровича исполняющим обязанности генерального директора частного акционерного общества “Харьковэнергосбыт”;

— Бойчука Павла Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия “Артемсоль”.

Напомним, правительство назначило государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.