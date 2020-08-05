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Правительство выделило более 48 млн грн Фонду госимущества из фонда борьбы с COVID-19

Правительство выделило более 48 млн грн Фонду госимущества из фонда борьбы с COVID-19

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины постановил выделить более 48 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной болезнью для Фонда госимущества для частичного восстановления расходов в сфере приватизации госимущества. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин постановил выделить 48,4 млн грн Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества. Соответственно на эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога", - написал Гончаренко.

Напомним, Кабмин поручил Фонду госимущества передать перечень помещений для новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Фонд госимущества
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