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Правительство выделило 12,6 млн грн на ликвидацию последствий паводка в Тернопольской области

Правительство выделило 12,6 млн грн на ликвидацию последствий паводка в Тернопольской области

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет Министров Украины выделил 12,6 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2020 года в Тернопольской области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

"Кабмин выделил 12 599,928 тыс. грн Тернопольской ОГА для ликвидации последствий наводнения, произошедшего в июне. В общем, Кабмин оценивает объем убытков в более чем 50 млн грн", - написал нардеп.

Напомним, в результате паводка 23-25 июня 2020 года на реке Днестр пострадал 21 населенный пункт в четырех районах области. Было затоплено 148 домов, 3 730 га сельскохозяйственных угодий, 170 колодцев, а из опасной зоны эвакуировали 184 человека.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Тернополь и Тернопольская область, финансовая помощь, паводки
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