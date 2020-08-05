Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии нелегальной миграции

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии транснациональной преступности и нелегальной миграции. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе в Риме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, и нелегальной миграцией.

Во время встречи стороны также договорились об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями.

"Сегодня мы обсудили совместное обучение и стажировку наших полицейских в Италии. Кроме того, мы готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет", - отметил Арсен Аваков.

Он также добавил, что Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Это усилит и расширит сотрудничество между странами в рамках борьбы с организованной преступность, наркотрафиком и незаконной миграцией.

В свою очередь итальянская сторона положительно оценила решение о назначении Арсена Авакова Председателем украинской части Украинско-Итальянской рабочей группы и выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Лучана Ламорджезе также поблагодарила врачей системы МВД, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу во время которой обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины.