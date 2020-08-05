Более 20 граждан Италии воевали на стороне пророссийских НВФ на Донбассе — Аваков

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Италии реальные сроки заключения получили трое итальянцев, воевавшие на Донбассе на стороне боевиков. Участие в пророссийских незаконных вооруженных формированиях принимали еще более 20 граждан Италии. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Италии Лучаной Ламорджезе в Риме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже 3 итальянца получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НЗФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", - отметил Аваков.



Министр также отметил недопустимость деятельности так называемых представительств "ДНР/ЛНР" на территории Итальянской Республики.



В прошлом году итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года около Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.