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Зеленский подписал закон о повышении стипендии детям-сиротам

Зеленский подписал закон о повышении стипендии детям-сиротам

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по усилению социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" № 785-их, который Верховная Рада приняла 14 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документом предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Так, размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Сообщается, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи. Соответствующее решение поддержал 351 народный депутат Украины.

Источник: УНН
Теги: стипендии, закон, дети-сироты, Владимир Зеленский
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