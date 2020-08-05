Матиос о взрыве в Бейруте: украинское правительство должно было назначить инспекцию техногенно-опасных мест

КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос считает, что сегодня должна собраться Верховная Рада, а правительство должно создать комиссию, которая должна проинспектировать соотвествие хранения и содержания опасных мест, которые могут привести к человеческим жертвам. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Сейчас должна была собраться Верховная Рада. Мы в студии не видим ни одного слуги народа", - сказал Анатолий Матиос.

По его словам, инспекцией могильников радиоактивных отходов и других техногенных объектов должен бы заняться глава монобильшости Давид Арахамия и бывший народный депутат Давид Жвания.

"Сегодня решение правительства должно было быть озвучено так: "Создана комиссия, которая должна проинспектировать соответствие хранения, содержание всех других опасных мест, которые могут привести к человеческим жертвам. Этого не сделано", - добавил Анатолий Матиос.

По его словам, взрыв в Бейруте может разрушить шаткую конструкцию мира на Ближнем Востоке.

"Этот взрыв может разрушить ту зыбкую конструкцию мира, которая есть на Ближнем Востоке. Это какие-то конспирологические вещи или те, которые произошли в результате того, кто контролировал порт", - сказал Анатолий Матиос.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв.

По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов.

Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.