Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №310/2020 обнародован на сайте президента Украины 5 августа, передает УНН.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

Сам Татаров УНН рассказал, что будет входить в сферу его компетенции.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защита прав человека", - сказал собеседник УНН.