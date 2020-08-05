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Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №310/2020 обнародован на сайте президента Украины 5 августа, передает УНН.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

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Сам Татаров УНН рассказал, что будет входить в сферу его компетенции.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защита прав человека", - сказал собеседник УНН.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Офис президента Украины
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