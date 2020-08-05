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Зеленский заменил начальника Главного управления разведки: почему

Зеленский заменил начальника Главного управления разведки: почему

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а на его место назначил Кирилла Буданова, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Освободить Бурбу Василия Васильевича от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в указе №307/2020.

В Офисе Президента Украины поблагодарили Василия Бурбу, который занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Он проявил свою высокую эффективность и профессионализм и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Указом №308/2020 Президент назначил на должность начальника ГУР Кирилла Буданова.

Как сообщили в Офисе, смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.

Кирилл Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны.

Напомним, Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский
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