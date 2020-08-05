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Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма

Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма

КИЕВ. 5 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой, во время которых стороны договорились о санкциях для панамских судов, заходящих в закрытые порты временно оккупированного Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой. Договорились с заместителем главы внешнеполитического ведомства Панамы Федерико Альфаро Бойдом следующее: активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут суровые санкции", - написал Евгений Енин.

Он отметил, что также они договорились усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.

"Конечно поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов", - добавил Евгений Енин.

Напомним, Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии нелегальной миграции.

Источник: УНН
Теги: МИД, санкции, Крым, Украина
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