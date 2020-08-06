Зеленский назначил 90 судей

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 90 судей. Соответствующие указы размещены на сайте Президента, передает УНН.

Так, согласно указу №313/2020 назначены 29 судей, указом №312/2020 Зеленский назначил 31 судью, а указом №311/2020 было назначено 30 судей.

С полным поименным перечнем назначенных судей можно ознакомиться в текстах указов №311/2020, №312/2020 и №313/2020.

Напомним, Зеленский заменил начальника Главного управления разведки.