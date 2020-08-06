Степанов прибыл во Львовскую область с рабочим визитом

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов с рабочим визитом прибыл во Львовскую область, где планирует посетить ряд лечебных учреждений и, в частности, пообщаться с врачами и местными властями по поводу трансплантологии и повышения уровня вакцинации в регионе. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается моего визита во Львовскую область: сейчас я нахожусь в клинической больнице скорой помощи города Львова. Здесь есть команда, главный врач, который возглавляет это заведение - Олег Самчук, который развивает трансплантацию... В апреле было создано соответствующее отделение трансплантации, было создано отделение кардиохирургии, были созданны другие отделения, регулирующие вопросы трансплантологии и уже с того времени, здесь было сделано 4 трансплантации почек и одна трансплантация сердца. у нас очень простая цель: мы хотим, чтобы за два-три года в нашей стране была трансплантационная независимость", - отметил он.

По его словам, он также планирует посетить Львовскую областную клиническую больницу.

"Где также мощности по трансплантации, есть другие проблемы, хочу пообщаться с врачами. А также (посетить - ред.) Львовский онкологический региональный лечебный диагностический центр - тоже для того, чтобы посмотреть, пообщаться с врачами для того, чтобы двигать и дальше реформу, для того, чтобы она была понятной. Кроме того, после обеда запланировано совещание в областной государственной администрации, кроме многих вопросов, на повестке дня будет стоять вопрос об иммунизации, вакцинации нашего населения. Потому что очень сильно снизился уровень охвата прививок, в различных регионах ситуация по-разному - от 3 до 27% есть снижение и Львовская область находится в антилидерах по этим показателям", - добавил министр.

Напомним, количество трансплантаций костного мозга в Украине планируют увеличить в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Охматдете провели лишь 21 трансплантацию.