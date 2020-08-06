Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Глава МИДа Кулеба сообщает о ситуации с границами стран мира в условиях пандемии COVID-19
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
19305

В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Конституционный Суд поступили три конституционных представления 47 народных депутатов Украины, которые касаются отдельных положений Уголовного кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса и отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"5 августа 2020 года в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины:

▪️ относительно конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;
▪️ относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины;
▪️ относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающие права и свободы граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авторы ходатайств просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не отвечают Основному Закону Украины.

Напомним, в КСУ обжаловали порядок проведения аукционов по продаже нефти и сжиженного газа.

Источник: УНН
Теги: Конституция, Конституционный суд, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.