В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Конституционный Суд поступили три конституционных представления 47 народных депутатов Украины, которые касаются отдельных положений Уголовного кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса и отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"5 августа 2020 года в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины:

▪️ относительно конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;

▪️ относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины;

▪️ относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающие права и свободы граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авторы ходатайств просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не отвечают Основному Закону Украины.

Напомним, в КСУ обжаловали порядок проведения аукционов по продаже нефти и сжиженного газа.