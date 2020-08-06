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Ультрас "Динамо" потребовали смены собственника киевского клуба

Ультрас "Динамо" потребовали смены собственника киевского клуба

КИЕВ. 6 августа. УНН. Ультрас ФК "Динамо"(Киев) выступили с заявлением, в котором требуют отставки тренера Мирчи Луческу, а также смены собственника или управленцев футбольного клуба, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу движения

Ультрас заявили, что их безосновательно обвиняют в проплаченности, в то время как они полгода ожидают от Игоря Суркиса доказательств. Зато, по их мнению, не требует никаких доказательств факт организации Суркисами проплаченных акций под НБУ. 

Ультрас ожидают, что в дальнейшем у них могут быть "проблемы с попаданием на стадион, травля со стороны правоохранительных органов", а также "порча имущества или нападения под подъездами".

"Звонки из СБУ с предложениями решить вопрос мы уже получаем. Но мы четко уверены в своих убеждениях и не собираемся отступать ни на шаг... Мы ни в коем случае не хотим плохого для "Динамо". Болеем за него много лет, поддерживаем всегда и везде! За этот клуб болели наши родители и дедушки. Однако братья Суркисы за последние годы довели "Динамо" до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом.

Поэтому наши требования просты и понятны - или они находят для "Динамо" нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти", - говорится в заявлении.

Напомним, ветераны ультрас "Динамо" поддержали протест против Суркисов и Луческу.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо, Игорь Суркис
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