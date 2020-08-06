Украина и Молдова выходят на новый уровень внешнеполитических отношений - Кулеба

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина с Молдовой готовы выйти на новый уровень отношений между странами. Для этого запланирован ряд важных проектов. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Начну с визита министра иностранных дел Молдовы, который состоялся недавно: очень содержательно он состоялся. Это был первый визит моего молдавского коллеги, который демонстрирует приоритетность Украины на внешнеполитическом радаре Молдовы. Мы обговорили комплекс вопросов. И сегодня хочу подчеркнуть, что мы готовы на вывод отношений с Молдовой на новый уровень. Для этого нам нужно решить ряд вопросов и запустить несколько важных проектов. Мы готовы в торгово-экономической сфере наращивать экспорт украинской электроэнергии в Молдову, работать с молдавскими компаниями", - рассказал Кулеба.

Напомним, что 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цули встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Главы МИДов договорились об укреплении взаимной поддержки в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы на основе международного права, уделили внимание вопросам развития экономик двух стран и увеличения объемов двусторонней торговли.