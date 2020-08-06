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Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана - МИД

Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана - МИД

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера Украина выразила готовность оказать помощь Ливану. Мы получили от них запрос, что именно им нужно. И уже сейчас МИД непосредственно координирует этот вопрос с целью оказания гуманитарной помощи нашим партнерам. Украина поможет, чем сможет", - сообщил Кулеба.

Напомним, что мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли по меньшей мере 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей считаются пропавшими без вести.

Ранее в УНН сообщалось, что Всемирный банк выразил готовность помочь властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертной оценки ущерба и создании плана восстановления Бейрута после мощного взрыва.

Источник: УНН
Теги: МИД, помощь, Ливан, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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