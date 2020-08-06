В правительстве рассказали, какие евроинтеграционные законопроекты будут рассматривать в ВР

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Верховной Раде находится ряд евроинтеграционных законопроектов, которые позволят Украине получить первый доступ к рынку ЕС. В частности, это законопроекты о внутренних водных путях и управления отходами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"На рассмотрении Верховной Рады находится ряд законопроектов, которые позволят осуществить значительный прогресс в экономической интеграции Украины с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это законопроекты о внутренних водных путях, об управлении отходами, а также ряд в аграрной сфере.

"Все они направлены на выполнение наших обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и позволят получить более широкий доступ к рынку ЕС, в том числе, через улучшение логистики", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

По ее словам, перечень ключевых законопроектов включен в правительственно-парламентскую дорожную карту в сфере европейской интеграции, которую вскоре передадут в Верховную Раду для приоритизации первоочередных евроинтеграционных законопроектов на будущую парламентскую сессию.

Напомним, правительство следующие две недели будет работать над соглашением об ассоциации с ЕС, каждый министр должен определить по три-четыре приоритета в сфере евроинтеграции.