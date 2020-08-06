Задержание "вагнеровцев": у Венедиктовой прокомментировали приглашение от Лукашенко в Беларусь

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что отреагируют по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко только после официального приглашения о визите. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ОГПУ.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных "вагнеровцев".

Также стало известно, что Украина все еще не получала официального согласия Беларуси на выдачу "вагнеровцев".

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавли на оккупированной части Донбасса.

В то же время, как сообщалось в УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Офис генпрокурора Украины уже проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Также в УНН сообщалось, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси 33 "вагнеровца" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации. Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных.