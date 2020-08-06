Гарантировать ничего не могу, но мы хотим выдержать этот "режим тишины" - Зеленский на Донбассе

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Зеленский заявил, что нужно "выдержать "режим тишины", чтобы не терять военных. Об этом он сказал на брифинге во время своей поездки на Донбасс, передает корреспондент УНН.

"Мы боремся за то, чтобы этот "режим"н е нарушить, но все может быть - это жизнь. Если все бы зависело только от нашей стороны, я уверен, что сейчас был бы принципиальный "режим тишины" и мы бы перешли к следующим этапам окончания войны", - сказал Зеленский.

По его словам, диалог о нарушениях "режима тишины" надо вести несколько часов, ведь там много вопросов и проблем.

"В целом, я, честно говоря, хоть так нельзя делать, наверное, мы молимся богу, мы благодарны нашим военным, и делаем такие предрассудки (трижды постучал по дереву - ред.), но самое главное - что мы хотим выдержать этот "режим тишины"... Просто не терять наших военных. Гарантировать ничего не могу", - сказал Зеленский.

Напомним, с начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков не зафиксировано.