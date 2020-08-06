Фокин войдет в состав украинской делегации в ТКГ - Зеленский

КИЕВ. 6 августа. УНН. В состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины войдет первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом заявил Президент Зеленский на брифинге во время поездки на Донбасс, передает корреспондент УНН.

"Пригласили Леонила Макаровича (Кравчука, первого президента - ред.), с ним будет работать и господин Фокин и наш вице-премьер (Алексей - ред.) Резников. У нас достаточно мощная группа, я вижу сейчас только рост количества переговоров и количества встреч", - сказал Зеленский.

Как сообщалось в УНН ранее, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился войти в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.