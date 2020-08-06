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Зеленский прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ

Зеленский прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избрали главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, ведь он является мощной фигурой, которая имеет авторитет на всей территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский сообщил, что рассматривалось несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Он отметил, что Леонид Кравчук "является мудрым и образованным человеком, который имеет авторитет во всей Украине".

"Это очень важно для главы украинской группы в ТКГ. Он опытный человек", - сказал Глава государства, объясняя, почему Леонид Кравчук был назначен на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

Владимир Зеленский еще раз поблагодарил Леонида Кучму за работу во главе делегации Украины в ТКГ.

Президент отметил, что в составе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе также будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

"У нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас рост количества переговоров и встреч", - добавил Зеленский.

Напомним, Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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