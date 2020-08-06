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ООС: с начала суток боевики вооруженной активности не проявляли

ООС: с начала суток боевики вооруженной активности не проявляли

КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала суток нарушений "режима тишины" в зоне ООС со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток нарушений "режима тишины" со стороны российско-оккупационных войск по состоянию на 12:00 не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, боевики, ООС
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