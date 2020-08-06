Медиков, ветеранов войны и детей-сирот в Житомире методом ИФА будут тестировать бесплатно

КИЕВ. 6 августа. УНН. Лабораторные исследования методом ИФА на выявление антител к COVID-19 для льготных категорий населения города Житомир будут проводить бесплатно. Соответствующий проект решения был утвержден 5 августа во ходе заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета, передает УНН со ссылкой на местное издание zt.20minut.ua.

Чтобы льготникам бесплатно пройти ИФА-тестирование - нужно иметь направление семейного врача или педиатра.

Бесплатное ИФА-тестирование смогут пройти такие категории граждан:

- пациенты и медицинские работники городских учреждений здравоохранения, определенных приказом Министерства здравоохранения Украины от 16.06.2020 № 1411 "О внесении изменений в стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)";

- лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которые направляются на лечение в госпиталь для ветеранов войны или на санаторно-курортное лечение;

- дети, которые получили в учреждении здравоохранения путевку на санаторно-курортное лечение;

- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки по ходатайству службы (управления) по делам детей городского совета;

- лица, состоящие на учете для получения санаторно-курортного лечения, прохождения психологической реабилитации через департамент социальной политики Житомирского городского совета (лиц, на которых распространяется действие Законов Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты", "О жертвах нацистских преследований", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы") на основании справок управлений социальной защиты населения Богунского и Королевского районов департамента социальной политики Житомирского городского совета о направлении указанных лиц на санаторно-курортное лечение, прохождение психологической реабилитации.

Как писал УНН, уровень охвата медиков ИФА-тестированием на выявление COVID-19 до сих пор остается крайне низким.

Так, например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

В результате всего за месяц количество инфицированных медиков в Украине выросла на 21%.

Заметим, что украинские ученые стали пятыми в мире, которые разработали ИФА-тесты на выявление антител к коронавирусу.

Разработка принадлежит отечественной компании "Диапроф-Мед". И сегодня эти тесты признаются одними из лучших на международном рынке. Эксперт американского центра CDC рассказал об уникальности ИФА-тестов украинского производства.