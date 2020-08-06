Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70   EUR: 32,90  
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
13215

Новый глава ГУР рассказал, как будет проходить реформа системы военной разведки

Новый глава ГУР рассказал, как будет проходить реформа системы военной разведки

КИЕВ. 6 августа. УНН. Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о своих планах реформ системы украинской разведки на основе принципов НАТО. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

"Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", - сообщил Буданов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а на его место назначил Кирилла Буданова.

Источник: УНН
Теги: реформы, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.