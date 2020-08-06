Новый глава ГУР рассказал, как будет проходить реформа системы военной разведки

КИЕВ. 6 августа. УНН. Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о своих планах реформ системы украинской разведки на основе принципов НАТО. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

"Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", - сообщил Буданов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а на его место назначил Кирилла Буданова.