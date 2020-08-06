Некоторые нардепы не верят в существование COVID-19 - Бабак

КИЕВ. 6 августа. УНН. Некоторые народные депутаты не верят в существование коронавирусной болезни, но часть из них все же переболели COVID-19. Об этом заявил в эфире телеканала Zik глава комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

Отвечая на вопрос, что делать с учителями, которые не верят в существование коронавирусной болезни, но в сентябре придут в школу, Бабак отметил, что в ВР также есть депутаты, которые "не верят, но переболели".

"Обязательно придут, но для этого и есть директор над учителями, есть педагогический совет, на котором можно объяснить, что даже если вы не верите, или думаете, что этого не существует, оно может существовать. Можно иметь свои убеждения, но безопасность детей, все же таким, превыше всего. У нас тоже народные депутаты, которые не верят в существование коронавирусной болезни - откровенно. Но часть все же переболела", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.