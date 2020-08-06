Украинские десантники принимают участие в многонациональных учениях в ФРГ

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Германии начались многонациональные учения "Saber Junction - 2020", на которых Украину представляют львовские десантники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В Федеративной Республике Германия начались многонациональные учения "Saber Junction - 2020". К обучению привлекаются 17 стран. Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцирована во Львовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь личный состав данного подразделения имеет немалый боевой опыт, приобретенный в боевых действиях с российско-оккупационными войсками на востоке Украины. Некоторые из военнослужащих участвовал в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также многонациональных учениях.

Отмечается, что украинское подразделение, как и остальные страны-участники, проходил 14-ти дневную обсервацию на территории военной базы. Во время полевой фазы многонациональных учений "Saber Junction - 2020", подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе.

Напомним, в Днепропетровской области украинские военнослужащие под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс с индивидуальной подготовки в пределах миссии Orbital.