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В течение последних 10 дней у нас нет раненых и погибших на Донбассе - Зеленский

В течение последних 10 дней у нас нет раненых и погибших на Донбассе - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным, которые придерживаются "режима тишины" на Донбассе и берегут своих собратьев. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"На протяжении последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-либо наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - написал Президент.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский заявил, что нужно "выдержать "режим тишины", чтобы не терять военных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Президент, ООС, Владимир Зеленский
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