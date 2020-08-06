В ВР выступили за выделение школам денег из коронавирусного фонда на средства индивидуальной защиты

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Верховной Раде рекомендовали правительству выделить деньги из коронавирусного фонда на обеспечение школ средствами защиты от COVID-19. Несмотря на то, что эта обязанность в правительстве была возложена на местные бюджеты и учредителей учебных заведений. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"МОН и главный санитарный врач положили обязанность на учредителей заведений обеспечить всем... И дезинфекторами, и масками, и химическими средствами, которыми будут проводить дезинфекцию в самих школах. Тут вопрос денег меня очень сильно беспокоит. Вы понимаете, что мы переводим это на местные бюджеты и перекладываем на учредителей. Честно говоря, это не очень честно по отношению к местным бюджетам. У них и так хватает своих проблем и есть недопоступление из-за карантинных ограничений. Мы рекомендовали правительству выделить эти средства из коронавирусная фонда, на который, Кстати, забрали по образованию почти 3 млн грн", - отметил Бабак.

Напомним, правительство призвали обеспечить ИФА-скрининг на COVID-19 среди учителей перед 1 сентября.

Отметим, что отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания.

Однако в МОН уже заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти.